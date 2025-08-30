給与に関する話題のなかでも、「年収がもっとも高くなる年齢」は男女で違いがあるのか、気になる方は多いかもしれません。本記事では、男性と女性それぞれの平均年収のピーク時期（年齢）と、その金額を明らかにします。 ただ単に数字を並べるだけではなく、その背景にはたとえばキャリアステージや雇用形態の違いなどの要因もあります。それらをふまえた上で、自身の働き方や今後のキャリア設計にどう生かせるか