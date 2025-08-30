フィンランド発、痛快バイオレンス・アクション映画『SISU/シス 不死身の男』（2022）の続編映画『SISU: Road to Revenge（原題）』のR指定予告編が米国で公開された。今回も暴力・破壊描写が炸裂だ。 ﻿ 前作から2年後の1946年、ソビエト連邦とフィンランドの国境で、“不死身の男”老兵アアタミ・コルピは宿敵と対峙していた。追手として現れたのは、かつて戦時中に彼の家族を殺したソ連の司令官イゴール・ド