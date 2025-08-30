東海3県は8月30日も気温が上昇し、名古屋と岐阜で最高気温39℃と予想されていて、気象台は熱中症対策を呼び掛けています。午前11時半までの最高気温は、名古屋で36.9℃、三重の桑名で37.3℃などとなっていて、この後も広い範囲で気温が上がる見込みです、予想最高気温は名古屋と岐阜で39℃、津で36℃と猛暑日となる地点が相次ぐ見込みです。愛知と三重に「熱中症警戒アラート」が出されていて、気象台はこまめな休憩