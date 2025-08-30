◆第５７回不来方賞・Ｊｐｎ２（９月２日、盛岡競馬場・ダート２０００メートル）昨年からＪｐｎ２に格上げされた３歳馬によるダート重賞の出走馬１２頭の枠順が８月３０日、決まった。デビュー戦で大差勝ちした後、３、４戦目と現在２連勝中のＪＲＡ所属馬、ナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は大外の８枠１２番。武豊騎手とコンビのユニコーンＳの３着馬、メイショウズイウン（牡３歳、栗東・本田優