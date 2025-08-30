俳優・鈴木福の妹で女優の鈴木夢が自動車運転免許を取得したことを報告し、祝福の声が寄せられている。鈴木は３０日までに自身のインスタグラムを更新し、ピンクのタンクトップにデニムパンツを合わせたコーディネートで“若葉マーク”を手に笑顔を見せるショットをアップ。「ついに！！免許取れましたー！！安心安全運転で行きますよ」とつづり、「教習所行けてるのか、免許取れたのか、気にかけてくださる方もいたので、ご報