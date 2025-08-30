８月３０日の新潟３Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル＝１１頭立て）は、初戦から１ハロン距離を延ばしたドナルンバ（牝２歳、美浦・上原佑紀厩舎、父サトノアラジン）が、好位から押し切って初勝利を挙げた。勝ち時計は１分４７秒８（良）。スタートを決めて大外枠から好位へ。直線はしぶとく脚を伸ばして２着ショウナンダインに１馬身半差をつけた。荻野極騎手は「長い直線も良かったし、リズム良く運んで追い出すと危なげ