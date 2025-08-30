著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。査定では買値マイナス150万円だった家を、買値プラス440万円の価格で売りに出し、ついに購入申込者が現れました。ところが、お相手は200万円もの値下げを希望しており、おおえもんさんは、なんとか値下げ額を下げようと画策します。『新築を2年で売って移住した話』第20話をごらんく