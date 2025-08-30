ジュニアGPシリーズ第2戦トルコ大会で、GP初優勝を果たした岡万佑子＝アンカラ（ゲッティ＝共同）フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第2戦トルコ大会は29日、アンカラで行われ、女子は15歳の岡万佑子（木下アカデミー）が合計199.17点でGP初優勝を果たした。フリーは131.14点でショートプログラム（SP）に続き2位。SP3位の村上遥奈（木下アカデミー）はフリーも3位で、合計186.22点で4位だった。10月まで