催涙スプレーをまいた男性は「興味本位で試した」と話しています。29日夜、東京メトロ半蔵門線水天宮前駅のホームで、30代の男性が知人が持っていた護身用の催涙スプレーをまき、近くにいた男性（50代）が、喉の痛みを訴え病院に搬送されました。男性は、「スプレーがどのようなものか興味本位で試した」と話しているということです。