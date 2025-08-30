関東地方ではきょうも厳しい残暑が続いています。東京都心では猛暑日の年間最多記録を更新しました。関東地方の午前11時半までの最高気温は、群馬県桐生市で38.5℃、埼玉県熊谷市で38.1℃、鳩山町で37.6℃と危険な暑さとなっています。東京都心でも37.1℃を観測。今年の猛暑日は24日目で猛暑日の年間最多記録を更新しました。さらに、このあとも強い日差しが照りつけ、猛烈な暑さとなる見込みで、最高気温の予想は▼埼玉県熊谷市で