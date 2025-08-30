「24時間テレビ愛は地球を救う」が8月30日・31日の2日間放送される。四国放送1階ロビーでは、30日夕方から寄付金を受け付ける。今年で48回目を迎える「24時間テレビ愛は地球を救う」。今年のテーマは「あなたのことを教えて」。寄付金の受付会場となる四国放送1階ロビーでは30日午前から設営作業が行われている。四国放送での寄付金受付は30日は、午後6時から午後9時まで、31日は午前9時から午後9時まで。この他