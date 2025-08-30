この記事の画像を見るここはお江戸の妖怪横丁。「てーへんだ、てーへんだ?っ！おやぶん、銭湯があらされました！」「なんだって？よし、いくぞっ！」 岡っぴきのにがわらい親分。十手をもつその姿のかっこいいこと！子分は、みのわらじと男の子。ちょっとたよりないけれど大丈夫か？ 銭湯あらしの下手人は、いったいだれ。見事、解決することはできるのか。おおさわぎのてんまつ、とくとごらんあれ。■広瀬克也さんからメッセージ