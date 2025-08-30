私（ハルナ）は、夫のトモアキと2人暮らし。法律上の「結婚」という形も素晴らしいとは思いますが、私たちはそういう形にこだわらない生活を送りたいねと話し合い、事実婚に落ち着いたのでした。トモアキとは趣味がバッチリ合うので、一緒にいて本当に話題が尽きないし、楽しいです！そんな中、兄の息子リクが学校に行けていないという話を聞きました。実家にリクが遊びに来ているときに会いに行くと、リクは私の家にあるテレビ