＞＞インタビュー 前編を読む漫画『アオアシ』（小学館）の作者・小林有吾さんは一般企業に就職後、漫画家を志し、30歳手前でデビューを果たした。しかし、ご家族を養っていけるほどの大ヒット作は生まれず、『アオアシ』を描くにあたって「本物のプロの漫画家になれていない。今度こそは……」という強い思いがあったという。担当編集の今野真吾さんは、そんな小林さんについて「その熱い思いを“プロになって母に楽をさせた