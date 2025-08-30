大阪・関西万博に今月（8月）3日間にわたり設けられた岡山県の特設ブースについて伊原木知事は、「最高のPRになった」と評価しました。 【写真を見る】「最高のPRになった」大阪・関西万博への岡山県ブース出展を知事が評価3日間でのべ約7万人が来場【岡山】 今月（９月）22日から3日間、大阪・関西万博のイベント会場に出展した岡山県のPRブースです。白桃ゼリーの試食ができるエリアや、岡山県の観