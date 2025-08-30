潔癖症に長く苦しんだ62歳の男性。「手を洗えば大丈夫」と自分に言い聞かせて郵便局で働いていたが、部署異動をきっかけに「仕事が完璧にできない」と怖くなる。30歳で退職して家にひきこもった。長い間、面倒をみてくれていた両親も相次いで病に倒れるなか、前を向けたキッカケとは。（前後編の後編） 【画像】お米の炊き方もわからなかったひきこもり男性の一週間の献立 〈前編〉 家事をすべてやっていた母が認