■これまでのあらすじ母が娘しか産まなかったことで、祖母から常にののしられる姿を見て育ったありさ。自分が良い子になれば祖母は怒らないのではないかと、幼いありさは良い子になろうとするが祖母には響かなくて…。そんなつらい生活を送る母親を置いて、大学時代に家を出たありさだったが、社会人になった今も母の夢にうなされるのだった。彼氏はそんな自分を許してくれるが、売れない芸人でバイトも辞め生活費を出そうともしな