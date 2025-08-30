遺骨を受け取る釧路アイヌ協会の桃井芳子会長（右）＝30日午前、北海道釧路市内閣官房は30日、英北部スコットランドのエディンバラ大から返還されたアイヌ民族の遺骨1体を、北海道釧路市で釧路アイヌ協会に引き渡した。4月に北海道アイヌ協会に返還され、慰霊施設で保管された遺骨3体のうち、釧路地域から持ち出された記録のある1体。政府間交渉で返還されていた。遺骨を受け取った釧路アイヌ協会の桃井芳子会長は「悲しい旅だ