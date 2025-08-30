【漫画】本編を読む3歳になる息子・よいたんとの日々を綴った子育てエッセイ漫画『よいたん3歳、ときどき先輩。』（まぼ/KADOKAWA）。本作は、ヒーローアニメが大好きという3歳児らしい一面もあれば、突然「菩薩か？」と思うほど悟りを開いた一言を繰り出すよいたんとの、何気ない日々を描いた一冊です。パパに対してオタクマウントを取ったかと思えば、謎のこだわりを発動して周囲を翻弄……。そんな自然体なよいたんと家族の姿に