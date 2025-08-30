空港に親しみを持ってもらおうと新千歳空港ではきょう（２０２５年８月３０日）子どもたちらが集まり飛行機と綱引きを行うなどのイベントが行われました。新千歳空港の滑走路で行われたのは、小学生ら、およそ80人と重さ70トンほどの旅客機との綱引き大会です。（参加者）「楽しかったです」「70トンの飛行機に人が勝った。びっくりした」このイベントは新千歳空港を運営する北海道エアポートが航空への関心を深め空港に親し