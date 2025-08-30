俳優の黒沢年雄が２９日、ブログを更新。認知症の妻の介護の様子をつづった。黒沢の妻は元モデル。すでにブログで認知症であることを公表しているが、この日は改めて「認知症は悲しい」というタイトルでブログを投稿。妻は施設に入っているが、黒沢は「毎日３０分〜１時間滞在」し、室内での散歩や軽いストレッチや「誤嚥障害予防の為に歌を歌い、早口言葉…最後の“トウキョウトッキヨキヨカキヨク”で笑い合う」という日々を