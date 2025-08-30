7月下旬、猛暑が少しやわらいだ夕方の休日、こぢんまりとした夏祭りにふらりと顔を見せたのは、“最旬女優”の橋本愛だ。「黒いキャップにメガネ、Tシャツにジーンズというラフな格好で、友人といらしていたようで、とくに変装をしたりしている様子もありませんでした。ノーメイクだったのか、ナチュラルな雰囲気で、周囲に溶け込んでいました。地元の人しか集まらないような小さい夏祭りなので、まさか女優さんがいるとはびっ