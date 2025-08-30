「キレやすい人」というのは「幼稚な人」なのだという（写真：Fast&Slow／PIXTA）かつては、キレるのは若者が多いと考えられていました。しかしいまは、年齢や性別を問わずキレやすくなっています――。こう語る精神科医の和田秀樹氏は、キレる要素が多い人との付き合い方にはちょっとしたコツが必要だといいます。そんな和田氏が提唱する、「怒り」の応酬を防ぐための簡単なコツとはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『感