女優の優希美青の水着ショットのお披露目にファンが沸いている。３０日までに自身のインスタグラムを更新。優希は「中学校のプールの授業以来初めて水着をきた恥ずかしかったけどプール楽しかった」とつづり、肩が大きく開いたピンク色の水着をまとった姿を披露した。この投稿にファンからは「水着姿可愛すぎいつ見ても可愛いなあ」「ちゃっかりビール行ってて好き」「最高」「女神すぎる」「暑さ吹っ飛びます」「奇跡の