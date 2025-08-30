◆米大リーグドジャース―Ｄバックス（２９日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、両軍無得点の３回２死走者なしで迎えた２打席目は一、二塁間へのゴロを一塁ロックリアがはじき、記録は内野安打で、両チーム通じて初安打をマークした。それでも後続ベッツが倒れ、得点には結びつかなかっ