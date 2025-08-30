◆イースタン・リーグロッテ―巨人（３０日・ロッテ浦和）巨人は３０日、イースタン・ロッテ戦のスタメンを発表した。先発マウンドにはチームトップタイの６勝を挙げ、無敗の育成２年目右腕・園田純規投手が上がる。ドラフト１位・石塚裕惺内野手は「１番・三塁」に入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（三）石塚２（二）浦田３（左）三塚４（指）増田陸５（一）荒巻６（捕）山瀬７（遊）