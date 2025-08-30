Image: Amazon このチャンス、見逃さないで！僕、キーボードのキートップは凹んでいて欲しい派。凹んでいるキーボードといえば？ そう、ロジクールの「MX Keys（MX Keys mini）」。最高ですよね！…でも高いですよね…。なので、普段使っているMX Keys miniのサブとしてコレも抑えております。 Keychron B1 Pro ウルトラスリム ワイヤレスキーボード 5,544円 Ama