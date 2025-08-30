ロックバンド「THEALFEE」の高見沢俊彦（71）が29日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）に出演。若かりし頃の思い出を語った。この日のゲスト・歌手のhitomiから、昭和の音楽業界の雰囲気について「他のバンドとか、他の方たちに対して敵って思わなかったですか？」と聞かれた高見沢は「敵って思ったことないですね」と答えた。当時、さまざまなバンドが集結したコンサートに出演してい