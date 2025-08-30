静岡･焼津市で男性2人が刃物で刺された事件で、警察は、39歳の男性への殺人未遂容疑で逮捕した男を別の男性への殺人未遂容疑で再逮捕しました。殺人未遂の疑いで再逮捕されたのはスリランカ国籍で47歳の男です。この事件は8月7日、焼津市石津で男性2人が刃物で刺され重傷を負ったものです。警察は8月8日、39歳の男性への殺人未遂容疑で男を逮捕していましたが、別の24歳の男性に対する殺人未遂容疑で、29日に再逮捕しました。調べ