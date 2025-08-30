静岡･沼津南消防署の消防士長の男ら3人が、営利目的で大麻草を栽培したとして逮捕されました。大麻草の栽培の規制に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、駿東伊豆消防本部・沼津南消防署の消防士長で30歳の男と、元駿東伊豆消防本部の職員で自称デザイナーの男、ジュエリー販売業の男ら計3人です。警察によりますと、3人は、8月25日、共謀し、伊豆市内の空き家で営利目的で大麻草1本を栽培した疑いです。職員の逮捕