警察によりますと29日午後9時前、福岡市南区折立町の交差点付近で、軽乗用車と普通乗用車が出合い頭に衝突し、軽乗用車を運転していた男から「飲酒して事故を起こしてしまった」と110番通報がありました。警察が男の呼気を調べたところ基準値のおよそ3.5倍のアルコールが検出され、春日市の自称自営業、住本利雄容疑者（48）を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。容疑を認めています。事故によるケガ人はいませんでし