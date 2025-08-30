ホットケーキミックスなしで作るホットケーキ ふわふわのホットケーキ、おいしいですよね。今日は、クックパッドで1100人以上が作っているホットケーキミックスを使用せずに作るホットケーキのレシピをご紹介します。 粉類を混ぜる 小麦粉、砂糖、ベーキングパウダーなどの粉類を混ぜます。 卵と牛乳を混ぜる 卵をボウルに入れて、小麦粉と同じ重さになるように牛乳を加えて混ぜます。ここに、少量のマヨネーズを加えて混ぜた