今年も大きな盛り上がりを見せた夏の高校野球。その歴史の中で、高校通算140本という最多本塁打を記録したのが、佐々木麟太郎だ。卒業後はアメリカの名門・スタンフォード大学に入学し、チーム初の日本人選手として奮闘している。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、高校時代から取材を続ける長島三奈が、佐々木の成長と苦悩の1年に迫った。その内容を前後編で紹介する（※本記事は前編）◆花巻東からアメリカへ選んだ