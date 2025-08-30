自宅で出産してまもない女の赤ちゃんをごみ袋に入れて窒息死させたとして、10代の男女2人が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、大阪府内に住む18歳の母親と19歳の交際相手の男です。2人はおととい夜、自宅で出産したばかりの女の赤ちゃんをごみ袋に入れ、袋の口を結ぶなどして窒息死させた疑いがもたれています。司法解剖の結果、赤ちゃんは身長55センチ、体重4209グラムで目立った外傷はありませんでした。調べに対し、