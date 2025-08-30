きょうは関東から九州にかけての広い範囲で気温が上がり、関東の内陸部では最高気温40℃の危険な暑さが予想されています。太平洋高気圧に覆われて、朝からまぶしい日差しが照りつけた名古屋市内。気温がぐんぐん上昇し、午前10時すぎに35℃に達し、きょうで16日連続の猛暑日となっています。街の人「40℃近くなるって聞いていたので、いろいろ対策はしてきたが地下に戻りたい」「めっちゃ暑い。（対策は）ハンディファンと帽子」「