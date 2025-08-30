【モデルプレス＝2025/08/30】女優の福本莉子となにわ男子の高橋恭平がW主演を務める連続ドラマＷ-20「ストロボ・エッジ Season1」（10月31日午後11時〜WOWOW にて放送・配信スタート）より、新たなキャストと特報映像が解禁された。【写真】ドラマ「ストロボ・エッジ」主演演じる2人◆山下幸輝・小坂菜緒・中沢元紀ら「ストロボ・エッジ」新たなキャスト発表先日、福本（木下仁菜子役）、高橋（一ノ瀬蓮役）のW主演で連続ドラマ化