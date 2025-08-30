【モデルプレス＝2025/08/30】SUPER EIGHTの村上信五が、29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（毎週金曜よる9時58分〜）に出演。毎年大晦日に放送される「NHK紅白歌合戦」（以下「紅白」）の司会への思いを明かした。【写真】嵐・SUPER EIGHTら10代の姿◆村上信五「紅白」司会願望を口にしなくなった理由この日は、過去の放送の未公開映像が公開。「この仕事こそは（自分にオファーが来て欲しい）」という仕事について話