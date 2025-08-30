8月27日に板野町で発生した山火事は4日目となる30日もヘリコプターによる消火活動が続けられている。山火事が発生しているのは高松自動車道板野インターチェンジ北側の板野町川端の山の中腹。県や消防によりますと火災は今月27日の午後5時ごろに発生。現場は険しい山道のため地上からの放水が難しく、県や自衛隊のヘリによる上空からの消火活動が続けられている。発生から4日目となる30日も午前8時ごろから自衛隊のヘ