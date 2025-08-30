【カップめん評論家taka :a激推し！トレンド最前線】大人気ブロガーがカップめんの?推せる新作?を徹底解説する好評企画。今回ピックアップした５品も、とにかく一度味わってほしいものばかりです！?コーン塩バター味?界隈で「夏のスパカＶＳ冬のでかまる」勃発？【豚骨と魚介が実に壮大で力強いテイストで…】日清食品「カップヌードル魚豚」（２３６円＋税）１９７１年（昭和４６年）９月１８日の発売以来、多種多様な味わ