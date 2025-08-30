King Gnuの井口理が歌唱参加する映画『国宝』の主題歌「Luminance」のMVが公開された。 （関連：King Gnu 常田大希の“個性の捉え方”に表れるアーティスト性多ジャンルを横断する表現が意味するもの） 本楽曲は、同作の音楽も手掛ける原摩利彦が作曲を手がけ、作詞には坂本美雨が参加。“特別な誰かの人生に喝采を送りたい”という制作陣からのオファーを受けた井口の透き通った歌声と、魂の高揚を感じる音楽