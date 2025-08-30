先月（7月）就航したばかりの国内最大級のクルーズ客船、「飛鳥III」が高松港に初めて入港しました。 【写真を見る】就航したばかりの国内最大級のクルーズ客船「飛鳥III」が高松港に初入港全長230メートル 740人乗りに見学者も興奮【香川】 全長230メートル、740人乗りのクルーズ客船、「飛鳥III」です。 おととい（28日）、横浜港を出港し、けさ（30日）高松港に入港しました。飛鳥IIIは、先