無免許運転で自転車に乗った９歳の女の子をひき逃げしけがをさせたとして、５１歳の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕・送検されたのは、堺市北区の自営業・鹿島貴之容疑者（５１）です。鹿島容疑者は２８日午後、堺市美原区の交差点で、無免許で軽乗用車を運転し、自転車に乗った９歳の女の子をはねて頭部打撲などのけがをさせたにもかかわらず、そのまま逃走した疑いがもたれています。鹿島容疑者は２０２３