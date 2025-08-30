台風第１４号が発生しました。 【写真を見る】【台風情報】台風14号（ノンファ）発生今後の進路と勢力を詳しく気象庁発表 ３０日９時、トンキン湾の北緯１７度５５分、東経１０７度５５分において、熱帯低気圧が台風第１４号になりました。台風は１時間におよそ３０キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心