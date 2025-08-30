これまでの研究で、陰謀論を信じやすい人は自分の認知能力を過信しがちであり、被害者意識が強い傾向がみられることがわかっています。新たな研究では、経済的に恵まれていない状況を経験したり、自分が貧しいと感じたりすることが、反移民的な陰謀論を助長することが判明しました。The Interplay Between Economic Hardship, Anomie, and Conspiracy Beliefs in Shaping Anti‐Immigrant Sentiment - Hattersley - 2025 - Journal