173億円『踊る大捜査線』にどこまで迫るか日本映画界が沸いている。俳優・吉沢亮（31）が主演する映画『国宝』が公開77日目で興行収入110億円超えを記録。観客動員数は782万を突破した。実写の邦画では1983年に公開された『南極物語』を抜いて歴代２位に。１位『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（‛03年）の173億円にどこまで迫れるかが注目されている。「たとえ少数でも見てくれた方の人生に寄り