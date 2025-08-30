自宅で出産してまもない女の赤ちゃんをゴミ袋に入れて窒息死させたとして、１０代の男女２人が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは大阪府内に住む１８歳の母親と１９歳の交際相手の男です。２人は２８日夜、自宅で出産したばかりの女の赤ちゃんをゴミ袋に入れ、袋の口を結ぶなどして窒息死させた疑いがもたれています。司法解剖の結果、赤ちゃんは身長５５ｃｍ、体重４２０９ｇで、目立った外傷はありませんでした