8月27日（水）放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）で、森香澄が自身の学生時代にいじめを受けた経験を明かし、共演者たちに驚きと共感をもたらした。【映像】森香澄が受けたいじめこの日の番組は「保健室の香澄先生」を舞台に、芸人たちが集まり武勇伝を披露するトーク企画。トークの流れから、大崎が「先生は女子同士で喧嘩したことは？」と質問すると、森は「いじめられてたから…学生の時。中学生ぐらいの時