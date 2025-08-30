ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席に一塁強襲の内野安打を放った。 ■後続は倒れ、試合は劣勢に…… 前回の試合では、投打二刀流で出場して今季初勝利。749日ぶりの白星を挙げた大谷。この日は序盤からチャンスメーク、好打で打線をけん引した。両チーム無得点で迎えた、3回裏の第2打席。2死