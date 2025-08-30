30日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、9月21日（日）におもちゃ王国敷地内のオートキャンプ場「瀬戸内ナチュラルフィールド」で第15回岡山シーガルズバレーボール教室を開催することをクラブ公式Xで発表した。 おもちゃ王国は岡山県玉野市にあるテーマパークで、今回のバレーボール教室は満4歳～小学校6年生を