フルークフォレストは、車両配線を必要としない「コンパクトドライブレコーダー」と「バックアップ電源（DRB-24B）」のセットを、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて、2025年10月24日まで先行割引販売している。【こちらも】セルスター、新型取締機に対応のミラー型レーダー探知機を発売ドライブレコーダーは、交通事故やトラブル時の記録装置として普及が進み、いまや多くのドライバーにとって必需品となっている。